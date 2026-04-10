Trenta colpi di kalashnikov contro un' autorimessa notte di paura a Sferracavallo

Una notte di tensione si è verificata a Sferracavallo, dove un uomo ha esploso trenta colpi di kalashnikov contro un cancello a vetri di un’autorimessa. Dopo aver sparato, si è allontanato a bordo di una Fiat 500 nera, con un complice che lo aspettava. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini sulla vicenda.

Notte di paura a Sferracavallo dove un uomo ha sparato 30 colpi di kalashnikov contro un cancello a vetri e poi è fuggito a bordo di una Fiat 500 nera dove lo attendeva un complice.I proiettili hanno sfondato i vetri del cancello e hanno colpito e danneggiato le auto che si trovavano a circa 50. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Colpi di kalashnikov contro il deposito di Sicily by Car, l'indagine passa alla Dda: "Non temo assolutamente nulla"Le modalità dell'agguato fanno ipotizzare un gesto di matrice mafiosa, ma il patron dell'azienda assicura: "Non c'è mai stata una 'tuppuliata', sarei... Ad Afragola stesa a colpi di kalashnikov, le indagini sui contrasti per la drogaRaffiche di armi automatiche sarebbero state esplose domenica mattina in piazza ad Afragola (Napoli); si ipotizza un collegamento con gli scontri tra... Temi più discussi: Trenta colpi di kalashnikov contro un'autorimessa, notte di paura a Sferracavallo; Palermo, 30 colpi di Kalashnikov contro un parcheggio a Sferracavallo; Palermo, autorimessa bersagliata da colpi di kalashnikov a Sferracavallo; Palermo, notte di terrore a Sferracavallo: raffica di Kalashnikov contro un'autorimessa. Il video. Palermo, 30 colpi di Kalashnikov contro una rimessa di autoLe modalità con cui è avvenuta l'azione a Sferracavallo fanno pensare a una intimidazione. Il precedente tre settimane fa. meridionews.it Palermo, autorimessa bersagliata da colpi di kalashnikov a SferracavalloAd agire un uomo incappucciato con un complice. I proiettili hanno sfondato i vetri spessi e hanno danneggiato alcune vetture ... rainews.it Il 31 marzo 1984 la mafia assassinava con tre colpi d’arma da fuoco, a pochi passi dal portone di casa, durante il tragitto di ritorno da un Consiglio comunale, l'Assessore della città di Nardò, Renata Fonte. Aveva da poco compiuto trentatré anni, per la maggior - facebook.com facebook Sparati circa 30 colpi, poi la fuga su un’auto rubata. Danni a veicoli e struttura, colpi anche verso il gabbiotto dei custodi x.com