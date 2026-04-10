Trenta colpi di kalashnikov contro un' autorimessa notte di paura a Sferracavallo

Da palermotoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte di tensione si è verificata a Sferracavallo, dove un uomo ha esploso trenta colpi di kalashnikov contro un cancello a vetri di un’autorimessa. Dopo aver sparato, si è allontanato a bordo di una Fiat 500 nera, con un complice che lo aspettava. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini sulla vicenda.

Notte di paura a Sferracavallo dove un uomo ha sparato 30 colpi di kalashnikov contro un cancello a vetri e poi è fuggito a bordo di una Fiat 500 nera dove lo attendeva un complice.I proiettili hanno sfondato i vetri del cancello e hanno colpito e danneggiato le auto che si trovavano a circa 50. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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