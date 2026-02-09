Ad Afragola stesa a colpi di kalashnikov le indagini sui contrasti per la droga

Questa mattina ad Afragola si sono sentite diverse raffiche di kalashnikov in piazza. La polizia sta indagando sui contrasti tra gruppi legati al traffico di droga che potrebbero essere alla base degli scontri. Nessuna ferita grave, ma l’area è sotto stretta sorveglianza.

Raffiche di armi automatiche sarebbero state esplose domenica mattina in piazza ad Afragola (Napoli); si ipotizza un collegamento con gli scontri tra gruppi attivi nella zona.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Afragola Contrasti Afragola, chiuse le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro: esclusa l’aggravante della crudeltà La procura di Napoli ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne uccisa ad Afragola. “È fondamentale che le autorità riaprano le indagini sui complici e su chi protegge questi individui”, intervista ad Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Afragola Contrasti Argomenti discussi: Raffica di Kalashnikov in pieno giorno a pochi passi dal Municipio di Afragola; Raffica di Kalashnikov in pieno giorno a pochi passi dal Municipio; Vendita di mangimi per animali: i prodotti parzialmente mangiati dai topi; Afragola: Esplosi colpi di Kalashnikov nei pressi del Municipio in pieno giorno. Afragola, stesa in pieno giorno a due passi dal MunicipioColpi d’arma da fuoco esplosi in pieno giorno, nel cuore della città. Nuovo, inquietante episodio di violenza armata ad Afragola, dove una stesa in piena regola è andata in scena a pochi metri dal ... cronachedellacampania.it Raffica di Kalashnikov in pieno giorno a pochi passi dal MunicipioSul posto, sino giunti sia i carabinieri di Afragola che gli agenti del commissariato di Afragola. Indagini in corso ... napolitoday.it ULTIMORA #AFRAGOLA. “Stesa” a piazza Ciampa. Sul posto Polizia Locale e 2 pattuglie del commissariato di Polizia di Stato si cercano i bossoli. Diverse colpi di mitraglietta, secondo alcuni testimoni, sarebbero stati esplosi da balordi a bordo di una moto facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.