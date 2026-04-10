Stop alla circolazione dei treni sulla linea Roma-Firenze nel fine settimana

Nel fine settimana, i treni tra Roma e Firenze non saranno in circolazione fino a domenica pomeriggio. La sospensione riguarda tutti i treni sulla linea tra le due città, senza indicazioni di ulteriori dettagli sulla durata o le motivazioni. I passeggeri sono invitati a verificare gli orari e le alternative disponibili prima di pianificare i loro spostamenti. La sospensione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

AGI - Stop alla circolazione dei treni tra Roma e Firenze nel fine settimana fino a domenica pomeriggio. Prenderanno il via, infatti, dalla mezzanotte di questa sera gli interventi di attivazione del sistema Ertms (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospensione della circolazione fino alle ore 15 di domenica 12 aprile. I treni e le tratte interessate ai lavori . L’intervento, realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rappresenta un passaggio strategico per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Le attività interesseranno in particolare la tratta Orvieto–Settebagni, completando l’installazione del sistema ERTMS sull’intera direttrice AV Roma-Firenze. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Stop alla circolazione dei treni sulla linea Roma-Firenze nel fine settimana Circolazione treni sospesa sulla Roma-Firenze nel Fiorentino per verifiche lineaCircolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7:15 tra Incisa e Rignano sull’Arno, nel Fiorentino, sulla linea convenzionale Roma – Firenze... Lavori sulla linea Roma-Firenze, cosa cambia per la circolazione dei treniPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile. Stop ai treni veloci sulla linea Roma Firenze nel weekend Temi più discussi: Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Treni AV Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-end; Linea Av Roma-Firenze: stop ai treni nel fine settimana; Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprile. Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekendDalla mezzanotte dell'11 alle 15 del 12 aprile. Rischio disagi per i viaggiatori. I lavori per l'attivazione del sistema europeo Ertms (ANSA) ... ansa.it Treni Alta Velocità Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-endDalla mezzanotte tra venerdì e sabato alle 15 di domenica 12 aprile scatterà il fermo per lavori di potenziamento tecnologico nel tratto Orvieto-Settebagni. Sulla linea convenzionale tra Orte e Roma ... tg24.sky.it Roma-Firenze, stop ai treni Alta Velocità: da mezzanotte (di oggi) fino a domenica lavori e disagi - facebook.com facebook Trevisani: “Non scordo primo tempo di Inter-Roma, era come Firenze. Per questo a Como…” x.com