A Firenze, il traffico ferroviario sarà sospeso tra Campo di Marte e Ponte al Pino dalle 15 di sabato 24 alle 15 di domenica 25, a causa della chiusura del Ponte al Pino. Questa interruzione interesserà i treni Alta Velocità, dividendo temporaneamente l’Italia in due. La misura si rende necessaria per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione e interventi sulla struttura.

FIRENZE – Fine settimana complicato a partire da domani, sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, per chi dovrà viaggiare in treno lungo la direttrice nord-sud dell’Alta Velocità. A causa di lavori infrastrutturali, la circolazione ferroviaria sarà interrotta a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Rifredi. Lo stop è dovuto agli interventi sul cavalcavia di Ponte al Pino, infrastruttura di proprietà di Rete ferroviaria italiana (Rfi). In particolare, è previsto il posizionamento di una passerella pedonale provvisoria, operazione propedeutica alla completa sostituzione del ponte programmata per la prossima estate. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, chiusura Ponte al Pino: stop ai treni Alta Velocità, Italia divisa in due fino alle 15 di domenica 25

Treni Alta Velocità, Italia divisa in due per i lavori al Ponte al Pino: 24 e 25 gennaio, ecco cosa succedeTra il 24 e il 25 gennaio, i viaggiatori di treni Alta Velocità in Italia potrebbero incontrare disagi a causa dei lavori al Ponte al Pino.

Stop ai treni Alta Velocità per lavori a Firenze, Italia divisa in due. La sindaca: “Non usate l’auto”. E si gioca Fiorentina-CagliariA causa di lavori al ponte al Pino, i treni Alta Velocità sono sospesi tra Campo di Marte e Rifredi a Firenze, causando disagi ai viaggiatori lungo la tratta nord-sud.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Firenze, lavori al cavalcavia di Ponte al Pino: stop dei treni Av per 24 ore, ecco tutti i divieti e le info; Ponte al Pino, stop ai treni a Firenze: guida completa ai lavori, tutte le info (e i divieti); Lavori a Ponte al Pino, nuovi divieti e chiusure. Cosa cambia per i treni dell'Alta Velocità; Ponte al Pino, chiusura totale e interruzione della circolazione ferroviaria: i provvedimenti.

Chiusura Ponte al Pino, da stasera stop al trafficoI provvedimenti per la chiusura al traffico di Ponte al Pino e quelli legati alla gestione dei passeggeri avranno un impatto anche sull’arrivo dei tifosi allo stadio per la partita Fiorentina-Cagliari ... nove.firenze.it

Firenze, stop ai treni per i lavori al cavalcavia di Ponte al Pino: quando e come cambia la circolazioneI lavori al Ponte al Pino tagliano in due l’Italia ferroviaria per 24 ore, dalle 15 di sabato 24 gennaio alle 15 di domenica 25 gennaio ... fanpage.it

A #Firenze, per lavori a cura di RFI, chiusura al transito di Ponte al Pino dalle 20 di venerdì 23 alle 5 di lunedì 26 gennaio e i veicoli dovranno utilizzare il cavalcavia delle Cure o quello di piazza Alberti. #viabiliFI #IF x.com

Firenze, polemica sulla chiusura di Ponte al Pino: si fermano i treni per 24 ore nel weekend - facebook.com facebook