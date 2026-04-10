treni roma firenze regioni a confronto

È stato inaugurato il primo incontro del tavolo interregionale dedicato all’analisi del modello di esercizio ferroviario tra Roma e Firenze. Alla riunione partecipano rappresentanti di RFI e delle regioni Toscana, Umbria e Lazio. L’obiettivo è approfondire le modalità di gestione e funzionamento della tratta ferroviaria che collega le tre aree. La discussione si è concentrata sui dettagli operativi e sulle caratteristiche del servizio ferroviario tra le regioni coinvolte.

Primo incontro del tavolo interregionale di approfondimento del modello di esercizio ferroviario dell’Italia centrale, alla presenza di RFI e delle regioni Toscana, Umbria e Lazio. Il tavolo, a cui hanno partecipato i vertici tecnici di RFI - Direzione Circolazione e Orario e gli assessorati ai trasporti delle tre regioni coinvolte, è stato l’occasione per riassumere le tematiche critiche che ancora permangono nei rispettivi servizi regionali che insistono sulla linea Direttissima Firenze-Roma ormai satura e interessata dalla significativa presenza di servizi a mercato. Il tavolo proseguirà nelle prossime settimane, in una configurazione più... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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