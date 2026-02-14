Sabotaggi treni e caos su linee Roma - Napoli e Roma - Firenze Salvini | A rischio la vita delle persone

Sabotaggi ai treni sulle linee Roma - Napoli e Roma - Firenze hanno causato disagi e preoccupazione. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato che queste azioni mettono a rischio la vita delle persone. Nei giorni scorsi, alcuni treni sono stati trovati danneggiati con sabotaggi intenzionali, provocando ritardi e cancellazioni. La polizia sta indagando per identificare gli autori di questi atti.

Ci sono stati nuovi sabotaggi ai treni che hanno causato caos e disagi sulle linee alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze. Veemente la reazione di Matteo Salvini che ha parlato di “odiosi atti criminali che mettono a rischio la vita delle persone“. La circolazione è fortemente rallentata per almeno due atti che si credono dolosi. Sabotaggi sulle linee Roma – Napoli e Roma – Firenze: sbotta Salvini Altra giornata nera per i trasporti. Ci sono stati almeno due sabotaggi alla rete dell’alta velocità: la circolazione ferroviaria è rallentata sulle linee Av Roma-Napoli e Roma-Firenze. Gli atti sono dolosi mentre un terzo episodio è in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Da questa mattina, due atti criminali hanno provocato rallentamenti e ritardi sui treni ad alta velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze.

I treni dell’Alta Velocità tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze rallentano fino a 90 minuti a causa di due atti dolosi scoperti questa mattina.

Secondo Ferrovie dello Stato, ci sono stati di nuovo atti dolosi sulle linee dell'alta velocità Napoli-Roma e Roma-Firenze, dove la circolazione è rallentata per permettere ai tecnici di ripristinare ...

Circolazione in progressiva ripresa sulle linee ferroviarie nel Nord Italia dopo i sabotaggi che in mattinata hanno causato disagi e gravi ritardi ai treni in transito dal nodo di Bologna.

Treni, nuovi atti di sabotaggio: sulla linea dell'Alta Velocità, Roma-Napoli e Roma-Firenze.

Sabotaggi ai treni, lunedì al via accertamenti su ordigno inesploso a Bologna. Se ne occuperà il Gabinetto della polizia Scientifica di Roma