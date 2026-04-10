Il portavoce del Cremlino ha descritto la tregua di Pasqua ortodossa dichiarata dal presidente come un gesto umanitario, sottolineando che la Russia non considera questa sospensione come una soluzione temporanea. Ha inoltre affermato che l’obiettivo è una risoluzione completa del conflitto, lasciando intendere che la pausa non rappresenta un cambiamento di strategia. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione crescente tra le parti coinvolte.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito la tregua di Pasqua ortodossa dichiarata dal presidente Vladimir Putin un “gesto umanitario”, ma ha ribadito che la Russia non è interessata a una semplice pausa temporanea, ma a una risoluzione completa del conflitto. “Come abbiamo detto più volte, come ha detto il presidente Putin, ciò che vogliamo non è una tregua, ma una pace solida e duratura,” ha dichiarato Peskov. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tregua di Pasqua in Ucraina, Peskov: "Gesto umanitario"

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