Tre minorenni accusati di razzismo verso un compagno di scuola | il giudice concede la messa alla prova Percorso di rieducazione di 6 mesi

Da orizzontescuola.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre minorenni coinvolti in un episodio di razzismo nei confronti di un compagno di scuola hanno ottenuto dal giudice la messa alla prova. Invece di affrontare subito un processo, i giovani avranno a disposizione un percorso di rieducazione della durata di sei mesi. Durante questo periodo, potranno lavorare su comportamenti e atteggiamenti, con l’obiettivo di reinserirsi nel contesto sociale senza sanzioni penali immediate.

Non andranno immediatamente a processo, ma avranno la possibilità di "rimettere in pari i conti" con la giustizia e, soprattutto, con la loro coscienza attraverso un percorso rieducativo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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