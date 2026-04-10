Tre minorenni accusati di razzismo verso un compagno di scuola | il giudice concede la messa alla prova Percorso di rieducazione di 6 mesi

Tre minorenni coinvolti in un episodio di razzismo nei confronti di un compagno di scuola hanno ottenuto dal giudice la messa alla prova. Invece di affrontare subito un processo, i giovani avranno a disposizione un percorso di rieducazione della durata di sei mesi. Durante questo periodo, potranno lavorare su comportamenti e atteggiamenti, con l’obiettivo di reinserirsi nel contesto sociale senza sanzioni penali immediate.

Non andranno immediatamente a processo, ma avranno la possibilità di "rimettere in pari i conti" con la giustizia e, soprattutto, con la loro coscienza attraverso un percorso rieducativo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Insulti razzisti a un compagno di scuola, tre minorenni ottengono la messa alla provaCASARANO - Avrebbero minacciato e insultato un coetaneo straniero dentro e fuori da scuola, rivolgendogli espressioni come “nero di m.

Truffa allo Stato: il giudice nega a John la messa alla prova. E lui tifa prescrizioneIl suo sogno era scontare il suo (piccolo) debito con la giustizia tra i banchi di un istituto dei Salesiani, in veste di tutor.

Temi più discussi: Insulti razzisti a un compagno di scuola, tre minorenni ottengono la messa alla prova; Omicidio Favaretto, decisa la messa alla prova per i quattro minorenni; Francesco Favaretto ucciso in via Castelmenardo, per i minori concessa la messa alla prova: staranno in comunità e faranno volontariato...; Giovane senegalese minacciato e insultato dai compagni di scuola? Per tre c’è la messa alla prova.

Casarano, subì minacce razziste dai compagni di scuola: ora per i 3 studenti accusati arriva la messa alla provaDovranno seguire un programma rieducativo di sei mesi: si tratta di un 17enne di Taurisano, un 17enne di Ruffano, un 16enne di Ugento, mentre un 17enne di Tuglie non ha chiesto riti alternativi e potr ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Insulti razzisti a un compagno di scuola, tre minorenni ottengono la messa alla provaFissata al 14 gennaio 2027 l’udienza per la verifica del percorso. Per un quarto imputato si andrà a dibattimento ... lecceprima.it

#MyNoale #OfficinaLavoro PERCORSO SALDATORE - FORMAZIONE E LAVORO Segnaliamo il percorso di "saldatore: formazione e lavoro" , ideato per far diventare i candidati dei professionisti del settore. Il valore aggiunto di questo progetto è che prevede - facebook.com facebook

Rivivi il percorso di qualificazione degli #Azzurrini all’Europeo vivoazzurrotv.it/videos/detail/… #Under17 #VivoAzzurroTV x.com