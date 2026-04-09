Insulti razzisti a un compagno di scuola tre minorenni ottengono la messa alla prova

Tre minorenni sono stati messi alla prova dopo aver insultato e minacciato un loro compagno di scuola di origine straniera. Le accuse riguardano insulti razzisti come “nero di m…”, “scottato” e “ti facciamo diventare bianco”, rivolti sia dentro che fuori dall’ambiente scolastico. Le autorità hanno deciso di procedere con questa misura, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari.

CASARANO - Avrebbero minacciato e insultato un coetaneo straniero dentro e fuori da scuola, rivolgendogli espressioni come “nero di m.”, “scottato” e “ti facciamo diventare bianco”. Oggi, tre dei quattro giovani studenti, finiti sott’accusa, hanno ottenuto la messa alla prova della durata di sei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Guerriglia in Centrale, messa alla prova e lavori socialmente utili per due minorenniNove mesi di messa alla prova, sospensione del processo e lavori socialmente utili che potrebbero portare all'estinzione dei reati. Ancora violenza, quattro minorenni picchiano un compagno di scuolaQuattro adolescenti residenti in un comune della provincia di Campobasso sono stati denunciati per aver aggredito un loro coetaneo. Temi più discussi: Francia, Saint Denis in piazza difende il suo sindaco dagli insulti razzisti; Un’ora di insulti razzisti: la partita andava fermata; Choc a Madrid: insulti razzisti e riferimenti a Netanyahu contro un tennista giordano, arrestato uno scommettitore; Insulti razzisti e frasi sessiste, Ilan Brauner ammesso all'abbreviato. Insulti razzisti al giocatore della Sacilese durante la partita. Il 25enne: «Ululati contro di me. Serve una multa esemplare»TIEZZO (PORDENONE) - «A un certo punto sono partiti degli ululati contro di me dalla zona del chiosco a bordo campo. Non è una cosa normale. Nel 2026 queste cose non ... ilgazzettino.it La guerra, gli insulti razzisti e i goal: come sta andando Balotelli all'Al.Ittifaq negli Emirati Arabi UnitiL'avventura in Medio Oriente di Super Mario, inizialmente funestata da situazione extra-campo, ora sta decollando. msn.com Al Grand Prix di Madrid uno scommettitore è stato arrestato dopo aver rivolto insulti razzisti al tennista giordano Shelbayh - facebook.com facebook #Kamara: “Gli insulti razzisti Ho ricevuto tanto sostegno e la cosa mi ha toccato davvero” x.com