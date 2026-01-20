142 patenti sospese via XI Febbraio la più pericolosa | un anno sulle strade di Lecco

A Lecco, la sicurezza stradale continua a migliorare, con un calo dei sinistri e nessun incidente mortale per il secondo anno consecutivo. Tuttavia, restano 142 patenti sospese, con via XI Febbraio considerata la zona più a rischio. Questi dati evidenziano un quadro positivo, ma sottolineano l’importanza di mantenere attenzione e rispetto delle norme per garantire la sicurezza di tutti.

