Perseu Rosa e Mawete | i tre calciatori accusati di stupro di gruppo dopo la festa promozione in Serie C

Tre calciatori di una squadra di calcio della provincia di Cuneo sono stati accusati di aver commesso violenza sessuale di gruppo durante una festa organizzata in occasione della promozione in Serie C dello scorso maggio. I fatti sono stati denunciati e i tre atleti sono stati iscritti nel registro degli indagati. La vicenda è attualmente al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini necessarie.

Tre calciatori della società calcistica del Bra, in provincia di Cuneo, sono imputati per violenza sessuale di gruppo dopo la festa per la promozione in Serie C dello scorso maggio. Secondo le Indagini della Procura di Asti, una studentessa torinese ha denunciato gli abusi subiti in un appartamento: le foto e i video di quella serata sarebbe finite nella chat della squadra su Whatsapp. 🔗 Leggi su Fanpage.it Stupro di gruppo dopo la festa promozione del Bra, tre calciatori a processoIl 30 maggio dell'anno scorso la festa per la storica promozione in serie del Bra, ora si apre il processo per uno stupro di gruppo con imputati tre... "Stupro di gruppo durante la festa per la promozione in C”. Tre ex calciatori del Bra a processo. La procura: i video inviati alla chat di squadraTorino, 10 aprile 2026 – Violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni. Temi più discussi: Bra, accusa di violenza sessuale per tre calciatori durante la festa promozione; Degenera il party dei calciatori: violenza sessuale e revenge porn contro una studentessa di Torino, tre giocatori a processo; Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio; Violentata dopo la festa di serie C. Accuse shock a 3 calciatori, il racconto atroce. Calciatori del Bra indagati per stupro di gruppo alla festa per la Serie C, chi sono Alessio Rosa, Fausto Perseu e Christ Jesus MaweteI tre ex giocatori del Bra accusati di violenza sessuale di gruppo (uno anche di revenge porn) ai danni di una studentessa universitaria ventenne, ... msn.com STUPRO BRA Festeggiano la Serie C con uno stupro di gruppo: tre ex calciatori del Bra indagatiSono Alessio Rosa (22 anni), Fausto Perseu (23 anni) e Christ Jesus Mawete (20 anni) i tre ex calciatori del Bra indagati ... statoquotidiano.it Alessio Rosa, 22 anni, Fausto Perseu di 23 e Christ Jesus Mawete di 20, sono accusati di violenza sessuale di gruppo: avrebbero stuprato una studentessa ventenne - facebook.com facebook