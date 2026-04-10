Trasparenza ancora a vuoto l' opposizione andrà dal Prefetto

La commissione Trasparenza del Comune di Latina si è riunita di nuovo senza raggiungere il numero legale necessario per discutere, questa volta per la seconda volta consecutiva. La seduta riguardava il concorso di bellezza svolto il 15 marzo presso il Museo Cambellotti. L'assenza dei membri ha impedito di affrontare ufficialmente la questione, portando l'opposizione a decidere di rivolgersi al Prefetto.

La seduta della commissione Trasparenza del Comune di Latina è andata ancora una volta deserta per mancanza di numero legale, ed è la seconda consecutiva sul tema del concorso di bellezza svolto il 15 marzo presso il Museo Cambellotti. All’apertura della seduta, per la maggioranza, erano presenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Bagnoli, i comitati dal Prefetto: "Ci ascoltino o andrà sempre peggio"Per la prima volta da diversi mesi, istituzioni e comitati civici si sono trovati allo stesso tavolo per discutere dei lavori di Bagnoli.

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