Civitasvolta incontra il prefetto focus su trasparenza e bilanci

Civitasvolta ha incontrato il prefetto di Macerata, Giovanni Signer, per discutere di trasparenza e bilanci. Durante l’incontro, Tiziana Streppa e Lilli Marchetti hanno condiviso indicazioni che saranno successivamente analizzate dalle autorità. L’appuntamento rappresenta un momento di confronto volto a rafforzare la collaborazione tra l’associazione e le istituzioni locali.

È stata ricevuta dal prefetto di Macerata l'associazione Civitasvolta. Tiziana Streppa e Lilli Marchetti hanno incontrato ieri mattina Giovanni Signer (nella foto) "ed è stato un momento costruttivo durante il quale abbiamo fornito indicazioni che saranno presto affrontate" riferiscono le due esponenti dell'associazione. Molte le doglianze portate sul tavolo della Prefettura: dalla questione della sicurezza informatica, alla gestione dell' albo pretorio, fino alla struttura del bilancio comunale e alla protesta "per il fatto – denunciano – che nessuna risposta viene data alla nostra richiesta di colloqui con il segretario generale".

