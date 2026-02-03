Bagnoli i comitati dal Prefetto | Ci ascoltino o andrà sempre peggio

Questa mattina, per la prima volta dopo mesi, rappresentanti dei comitati civici e funzionari delle istituzioni si sono seduti allo stesso tavolo per parlare dei lavori a Bagnoli. I comitati hanno chiesto di essere ascoltati, avvertendo che se non cambiano le cose, la situazione potrebbe peggiorare. La discussione si è svolta in un clima teso, con i cittadini che vogliono risposte concrete e più attenzione da parte delle autorità.

Per la prima volta da diversi mesi, istituzioni e comitati civici si sono trovati allo stesso tavolo per discutere dei lavori di Bagnoli. Il luogo dell'incontro è stato, nel primo pomeriggio, la Prefettura di Napoli, con il prefetto Michele Di Bari che si è posto come ".figura terza per mediare. Bagnoli, i comitati: «Stop ai lavori». Il prefetto: «Nessuna sospensione»«Ho riferito ai comitati che la sospensione dei lavori ha qualche difficoltà perché ci sono scadenze ben precise, ci sono contratti sottoscritti». Lo ha spiegato il prefetto di Napoli Michele Di Bari ... America's Cup, cresce la tensione a Bagnoli. I cittadini: Scarsa trasparenza, fermate i lavoriSull'organizzazione dell'America's Cup a Bagnoli si apre un fronte di forte contestazione da parte dei cittadini e dei comitati territoriali, che denunciano un vuoto di trasparenza e di partecipazione ...

