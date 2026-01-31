Quindici milioni per abbattere le liste d' attesa ok della Regione al piano | le azioni e le prestazioni da smaltire

La Regione ha dato il via libera a un piano da 15 milioni di euro per ridurre le liste d’attesa. Con questa cifra, si punta a richiamare e smaltire più di 124 mila prestazioni sanitarie. La decisione mira a velocizzare le visite e le cure per chi aspetta da tempo. Ora si aspetta di vedere i risultati concreti di questa mossa.

La giunta Decaro ha approvato la delibera con le azioni sperimentali proposte dalle Asl: complessivamente, sono oltre 124mila le prestazioni interessate Quindici milioni di euro per consentire il richiamo e lo smaltimento di oltre 124mila prestazioni sanitarie. Parte da questi numeri l'azione della Regione Puglia per la riduzione delle liste d'attesa. Nella giornata di ieri, la giunta Decaro ha approvato la delibera relativa ai piani sperimentali proposti alle Asl pugliesi, in seguito al provvedimento emanato a inizio gennaio dal governatore. Le attività pianificate per lo smaltimento delle prestazioni che risultano prenotate oltre i tempi limite previsti per ciascuna classe di priorità partiranno lunedì, 2 febbraio, con durata fino al 30 giugno 2026.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il Presidente Decaro ha concordato con gli Uffici regionali un piano straordinario per ridurre le liste d’attesa in sanità.

Domenica 28 dicembre, l'Ast di Ancona ha organizzato una giornata dedicata alle visite mediche per ridurre le liste d’attesa.

