Tragedia sulla Anticolana | 2 coniugi morti in scontro a 4 veicoli

Un grave incidente sulla via Anticolana ha causato la morte di una coppia di coniugi di Piglio, di 82 e 78 anni. L’impatto tra quattro veicoli si è verificato domenica pomeriggio, causando la perdita dei due anziani. I soccorritori hanno estratto i corpi dalle vetture coinvolte, ma purtroppo non hanno potuto fare altro. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. Sul posto sono ancora in corso i rilievi.

Domenica pomeriggio, un incidente stradale lungo la via Anticolana, nel territorio di Anagni, ha spezzato la vita di due coniugi di Piglio, di 82 e 78 anni. Lo scontro, che ha coinvolto quattro veicoli al chilometro 4, in località Ranuccio, ha lasciato feriti anche altri tre conducenti. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica, con un’ipotesi che punta all’invasione di corsia da parte di uno dei veicoli. L’urto devastante al chilometro 4: come si è consumata la tragedia. La via Anticolana, domenica pomeriggio, è diventata teatro di una tragedia in pochi, drammatici istanti. Al chilometro 4, in località Ranuccio, nei pressi del bivio per San Filippo, quattro veicoli si sono scontrati in un incidente che ha strappato la vita a due coniugi di Piglio, di 82 e 78 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scontro tra quattro auto sulla Anticolana, marito e moglie morti sul colpo: gravissima la figliaUn incidente sulla via Anticolana ad Anagni ha causato due vittime e una ferita grave.

Grave incidente sulla via Anticolana ad Anagni: due mortiUn grave incidente ha coinvolto due veicoli sulla via Anticolana ad Anagni, provocando due morti e diversi feriti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incidente mortale sull'Anticolana, la città di Piglio piange Giovanni e Vincenza; Tragedia sull'Anticolana: muoiono marito e moglie; Anagni, tragedia sulla via Anticolana: le vittime sono Giovanni Celletti e Vincenza Saccucci; Scontro tra quattro auto sulla Anticolana, marito e moglie morti sul colpo: gravissima la figlia.

Tragedia sull'Anticolana: muoiono marito e moglieGiovanni Celletti, di 82 anni e Vincenza Saccucci, di 78, hanno perso la vita in un terribile scontro che ha visto coinvolte quattro auto. Registrati diversi feriti ... ciociariaoggi.it

Scontro tra quattro auto sulla Anticolana, marito e moglie morti sul colpo: gravissima la figliaTragedia nel pomeriggio di ieri sulla via Anticolana ad Anagni: quattro auto si sono scontrate e due persone sono morte ... fanpage.it

Tragedia nel pomeriggio di ieri sulla via Anticolana ad Anagni: quattro auto si sono scontrate e due persone sono morte. Si tratta dei coniugi Vincenza Saccucci e Giovanni Celletti. - facebook.com facebook