Incidente mortale a Nola scontro tra due vetture in autostrada | due morti probabilmente una coppia

Questa sera, poco prima delle 21, un grave incidente si è verificato sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, poco prima dello svincolo per l’A30, nel territorio di Nola. Due vetture si sono scontrate violentemente e sono rimaste coinvolte in un impatto fatale. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma purtroppo ci sono due vittime, probabilmente una coppia. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale poco prima delle 21.00 di questa sera sull'autostrada le A16 Napoli-Canosa, direzione Napoli poco prima dello svincolo per l'A30 nel territorio del Comune di Nola. In un incidente che vede coinvolte due autovetture sono decedute due persone di 65 e 60 anni, probabilmente una coppia di coniugi. Maxi-incidente in autostrada a Baiano: nove feriti, uno è grave Sul posto la Polizia Stradale di Avellino, competente per la tratta, che ha provveduto a deviare il traffico proprio sull'uscita dell'A30 casello di Nola. Al momento non ci sono ripercussioni per chi è diretto verso il capoluogo.

