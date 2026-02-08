Pesca abusiva Nel laghetto trovata una rete

Questa mattina, nel laghetto del Parco delle Rose, è stata trovata una rete da pesca abusiva lunga almeno cinque-sei metri. La rete era stata posta di traverso nello specchio d’acqua, disturbando l’ambiente e rischiando di danneggiare la fauna locale. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’attrezzo e avviato le indagini per risalire agli autori dell’atto illecito.

Una rete da pesca a strascico lunga almeno 5-6 metri, messa di traverso in uno specchio d’acqua nel Parco delle Rose. È l’ultimo ritrovamento effettuato dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Città metropolitana sul fronte della caccia e della pesca di frodo. La rete sarebbe stata sistemata da pescatori senza scrupoli, verosimilmente privi di permessi, che con tale strumento avrebbero completamente ripulito il laghetto di ogni tipo di fauna ittica. Grazie all’intervento rapido, le reti sono state sequestrate e distrutte. Sono in corso maggiori accertamenti, anche attraverso i sistemi di videosorveglianza, per cercare di risalire agli autori del fatto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pesca abusiva. Nel laghetto trovata una rete Approfondimenti su Pesca Abusiva Parco Delle Rose Pesca e commercio illegale di anguille: scoperta una “pescheria” abusiva ad Acerra Una pescheria abusiva ad Acerra smantellata dalle autorità: oltre 110 chili di Anguilla anguilla sequestrati in una dimora privata, senza documentazione. Val d’Ayas, Laura Vietri trovata morta in un laghetto: "È stato un incidente" La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pesca Abusiva Parco Delle Rose Argomenti discussi: Pesca abusiva. Nel laghetto trovata una rete. Bacoli, pesca illegale nel Lago Fusaro: denunciato 51enne già noto per reati ambientaleBlitz dei carabinieri CITES nell’area protetta dei Campi Flegrei: uomo sorpreso in acqua a raccogliere vongole, sequestrata l’attrezzatura e riacceso l’allarme sui rischi sanitari ... ilgazzettinovesuviano.com Bivalvi pescati illegalmente nel lago Fusaro e destinati al mercato: scatta la denunciaBivalvi pescati illegalmente nel lago Fusaro e destinati al mercato: 51enne denunciato dai carabinieri del Cites ... ilgiornalelocale.it #CRONACA - #Porto di #Bari: blitz della Guardia di Finanza contro l’occupazione abusiva e la pesca di frodo #raccontiamolapuglia facebook 25/1/26. Rosolina. Ora che il granchio blu sembra avere anche un certo valore commerciale si diffonde la pesca abusiva anche nei suoi riguardi. La GdF, nei giorni scorsi, ha sequestrato, con successiva distruzione, 17 gabbie e 13 galleggianti utilizzato per qu x.com

