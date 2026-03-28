Tragedia nel Rodigino mamma e bimbo di un anno morti in un laghetto

Da ilgiornale.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo, è stato trovato senza vita il corpo di una donna e di un bambino di un anno nel laghetto artificiale di via Perarolo. La scoperta ha portato sul posto le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno avviato le verifiche del caso. Non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto.

Drammatica scoperta questa mattina a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo in Veneto. Nel laghetto artificiale di via Perarolo sono infatti stati rinvenuti i corpi senza vita di una donna e di un bambino di appena un anno. Al momento gli inquirenti non hanno ancora formulato alcuna ipotesi e ogni pista è aperta. Stando alle informazioni filtrate fino ad ora, la scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo. Qualcuno ha notato i cadaveri che affioravano nel laghetto e ha contattato i soccorsi. Sul posto le autorità locali e i vigili del fuoco, che hanno dato subito avvio alle operazioni di recupero. È stato mobilitato anche un elicottero con a bordo una squadra di sommozzatori, incaricati di perlustrare bene ogni angolo dello specchio d'acqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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