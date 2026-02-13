Agricoltura | obiettivo sicurezza Un trattore si ribalta tra i campi A Malborghetto è solo una prova

Un trattore si ribalta tra i campi di Malborghetto, ma si tratta solo di una prova organizzata ieri mattina dal Favlaf-Ebat, l’ente che si occupa di sicurezza e assistenza ai lavoratori agricoli nella provincia di Ferrara. La simulazione, svolta in un’area appositamente allestita, aveva l’obiettivo di sensibilizzare gli agricoltori sui rischi legati all’uso di macchinari e di promuovere pratiche più sicure in campagna.

Sicurezza in agricoltura e prevenzione degli infortuni. Si è tenuta, ieri mattina, la conferenza di presentazione delle iniziative promosse dal Favlaf-Ebat (Fondo assistenze varie lavoratori agricoli ferraresi – ente bilaterale agricolo territoriale) per il miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni. Sensibilizzazione alla prevenzione che si concretizzerà il 24 e 25 febbraio nel corso dell’evento formativo ’ Sicurezza in agricoltura. Simulazione di ribaltamento con trattore ’ promosso da Ebat con la Fondazione F.lli Navarra. L’iniziativa, alla terza edizione, nella sede della Fondazione a Malborghetto di Boara e punta a mostrare le conseguenze del ribaltamento di un trattore e l’importanza della sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina a Ferrara si è tenuta una conferenza stampa sul tema della sicurezza in agricoltura.

