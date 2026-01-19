Cristiano Ronaldo ha ottenuto un risarcimento di circa 10 milioni di euro dopo la sua causa contro la Juventus, rigettata la richiesta di annullamento del club. L’attaccante portoghese, che ha militato con successo in bianconero dal 2018 al 2021, aveva intrapreso una battaglia legale per questioni contrattuali, conclusasi con questa sentenza favorevole.

Rigettata la richiesta di annullamento del club bianconero Cristiano Ronaldo ha vinto la sua battaglia personale e legale con la Juventus, lasciata nel 2021 dopo tre stagioni in cui ha messo a segno 101 gol in 124 partite vincendo 5 trofei. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Come è stato confermato a Calciomercato.it, il Tribunale di Torino ha dato ragione al fuoriclasse portoghese ora all’Al-Nassr, rigettando il ricorso presentato dal club bianconero. In buona sostanza, la Juve non dovrà riavere da CR7 i 9,7 milioni di euro (più gli interessi) di stipendi versati al classe ’85 nel periodo del Covid-19. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ronaldo batte la Juve in tribunale: risarcimento e quasi 10 milioni

Ronaldo Juve, bianconeri KO in tribunale: CR7 vince il ricorso! Confermati i 9.7 milioni: la ricostruzione

La vicenda giudiziaria tra Cristiano Ronaldo e la Juventus si conclude con il riconoscimento dei 9,7 milioni di euro a favore del calciatore. La sentenza conferma il ricorso di CR7, segnando una sconfitta per i bianconeri, questa volta lontano dal campo. La ricostruzione dei fatti chiarisce i punti salienti di una questione legale che ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo vince la causa contro la Juventus: i bianconeri dovranno pagargli quasi 10 milioni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ronaldo batte la Juventus in tribunale: non dovrà restituire i 9,7 milioni del periodo Covid - it il giudice del lavoro di Torino ha infatti dato ragione. tuttomercatoweb.com