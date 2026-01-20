Beppe Convertini il nuovo libro che riaccende l’orgoglio delle tradizioni

Durante un evento cittadino, si è presentato il nuovo libro di Beppe Convertini, un’opera che valorizza e riscopre le tradizioni locali. L’iniziativa ha coinvolto istituzioni, comunità, studenti e artisti, sottolineando l’importanza del patrimonio culturale. Questo appuntamento ha rappresentato un momento di confronto e riflessione, contribuendo a rafforzare l’identità e l’orgoglio delle radici locali.

La città ha ospitato un evento partecipato che ha riunito istituzioni, comunità, studenti e artisti, dando spazio a un libro. Lunedì 19 gennaio, alle ore 18, la Sala Consiliare del Palazzo Ducale di Martina Franca ha accolto cittadini, appassionati e anche rappresentanti del territorio per una serata dedicata alla cultura e alla valorizzazione delle radici locali. L'incontro ha avuto come fulcro la presentazione del volume Il Paese delle tradizioni, firmato da Beppe Convertini, che ha raccontato l'Italia più profonda attraverso viaggi reali, luoghi vissuti, incontri autentici e storie legate ai territori.

