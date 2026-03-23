Mi sento di nuovo a casa finalmente | il voto che riaccende la fiducia memoria storica e partecipazione

“Ora so cosa provarono gli italiani quando dovettero scegliere tra Monarchia e Repubblica, mi sta scoppiando il cuore!”. Una delle mie nipoti, Simona, oggi alle 15,47, dopo la prima proiezione. Nessuna espressione in questi momenti traduce in modo così radicale il mio stato d’animo, esaltato per questa bella sorpresa che arriva dai miei connazionali, ma allo stesso tempo sereno come se avessi sempre saputo che non poteva durare per sempre il clima di apparente strafottenza, in cui non ci si accorge neppure di bugie così smaccate, che se dette da un cittadino comune avrebbero complicazioni serie sulla sua vita. Invece un politico non paga... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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