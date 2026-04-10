Tragedia a Veroli | anziano travolto da una minicar inutili i soccorsi

Nella serata del 9 aprile a Veroli, un uomo di 78 anni è stato investito da una minicar. Nonostante i tentativi di soccorso, l’anziano è deceduto sul posto. L’incidente è avvenuto in via non specificata e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale nella serata del 9 aprile Un grave incidente stradale si è verificato a Veroli, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 78 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una minicar. Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì 9 aprile, lungo via Castelmassimo. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano si trovava a piedi in strada quando è stato colpito dal veicolo, sul quale viaggiavano due giovani. L’impatto e il ribaltamento del veicolo L’urto è stato particolarmente violento: la minicar, dopo aver investito l’uomo, si è ribaltata sull’asfalto. Alla guida del mezzo c’era una ragazza, accompagnata da un coetaneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Veroli: anziano travolto da una minicar, inutili i soccorsi Leggi anche: Muore travolto da una gru nell’azienda: tragedia sul lavoro, inutili i soccorsi Leggi anche: Tecnico muore travolto dal letto che stava riparando: tragedia nella rsa, inutili i soccorsi Temi più discussi: Incidente mortale a Castelmassimo: anziano travolto da una minicar; Tragedia a Veroli: minicar investe un 78enne, muore sul colpo; Tragedia a Veroli: minicar investe un anziano, perde la vita un 78enne; Tragedia a Veroli, minicar investe un pedone: muore un 78enne. Tragedia a Veroli, minicar investe un pedone: muore un 78enneTragedia sulle strade di Veroli, nel Frusinate. Un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato investito da una minicar: a guidarla una ragazza, con lei a bordo un altro giovane. La macchina blu ribalta ... rainews.it Veroli, travolto da una minicar: Gino Santoro, 78 anni, muore davanti a casa. Era uscito per leggere i contatoriMuore investito da una minicar davanti a casa a Veroli. La vittima Gino Santoro, un pensionato di 78 anni. La tragedia si è consumata ieri sera ... msn.com Tragedia in Versilia: trovato morto in casa dal figlio - facebook.com facebook Tragedia nel Canale della Manica: muoiono affogate 4 persone. Cos'è la nuova tattica dei taxi boat x.com