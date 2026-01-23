Muore travolto da una gru nell’azienda | tragedia sul lavoro inutili i soccorsi

Livorno, 23 gennaio 2026 – Tragedia sul lavoro a Livorno. Un uomo è morto sembra travolto da una gru probabilmente durante un'operazione di trasbordo di materiale. E' accaduto nella prima mattina di venerdì 23 gennaio in una azienda di via Piombanti, in periferia, nel quartiere di Shangai. Sono state le altre persone presenti nella ditta a dare l'allarme. Sul luogo dell'incidente è arrivata l'ambulanza del 118. Ogni tentativo di rianimazione però è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate dall'uomo. Scattano adesso le indagini sul decesso. La vicenda ripropone una volta di più il tema della sicurezza sul lavoro.

