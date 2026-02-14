Tecnico muore travolto dal letto che stava riparando | tragedia nella rsa inutili i soccorsi

Un tecnico è morto a Pescia dopo che il letto anti decubito che stava aggiustando è improvvisamente crollato. La scena si è svolta in una residenza per anziani, dove l’uomo stava lavorando da solo. Quando il letto ha ceduto, l’uomo è stato travolto e non è riuscito a salvarsi. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarlo.

Pescia, 14 febbraio 2026 – Tragedia in una rsa di Pescia. Un uomo, un tecnico, è morto dopo il crollo di un letto anti decubito che stava riparando. Accade nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio. Il tecnico era intento appunto ad alcune riparazioni quando qualcosa è andato storto. La struttura gli sarebbe crollata addosso procurandogli ferite e traumi mortali. L'allarme al 118 è scattato subito: è stato il personale della rsa ad accorgersi di cosa era accaduto e a chiamare i soccorsi. Il personale sanitario ha iniziato subito le manovre rianimatorie, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare.