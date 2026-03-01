Tragedia a Pontida | morto ciclista colpito da un capriolo

Un uomo di 64 anni è morto a Pontida, in provincia di Bergamo, dopo essere stato investito da un capriolo mentre pedalava sulla sua mountain bike. L’incidente è avvenuto nei pressi del paese e ha causato la tragica perdita della vita dell’uomo, che è stato colpito al petto dall’animale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori senza riuscire a salvarlo.

Un uomo di 64 anni ha perso la vita mentre stava pedalando sulla sua mountain bike nei pressi di Pontida, in provincia di Bergamo, dopo essere stato colpito violentemente al petto da un capriolo. L'impatto è stato così forte da provocare la caduta immediata del ciclista, che è deceduto sul posto. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente è avvenuto intorno alle ore 9:00 di oggi, domenica 1 marzo. I soccorsi, giunti alle 9:26 con un'ambulanza e due automediche in codice rosso, non hanno potuto fare nulla per salvare l'uomo. Sul posto erano presenti anche i carabinieri del comando di Bergamo.