Treviglio tragedia in via Canonica | è morto il ciclista di 33 anni Era con il padre e lo zio

Nella mattinata di giovedì 9 aprile, un ciclista di 33 anni è stato coinvolto in un incidente in via Canonica a Treviglio, dove è deceduto. L'uomo si trovava insieme al padre e allo zio al momento dell'incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Treviglio. È morto il ciclista di 33 anni travolto nella mattinata di giovedì 9 aprile in via Canonica. Il giovane, trasportato in condizioni disperate all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non ce l’ha fatta. Con lui sono stati investiti due fratelli sessantenni: il padre di 66 anni, che ora versa in stato confusionale, e lo zio di 69 le cui condizioni restano gravi. L’incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 10 lungo l’arteria che collega la Geromina con Pontirolo Nuovo. I tre ciclisti viaggiavano nella stessa direzione dell’auto, verso Pontirolo, quando sono stati investiti da un l’Alfa Giulia condotta da un 48enne. L’automobilista, 48 anni, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico di 6 volte oltre il limite consentito dalla legge. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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