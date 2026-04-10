Palermo crolla una gru | morti due operai

Da lapresse.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Palermo, in via Ruggero Marturano, una gru di un cantiere edile ha ceduto provocando la caduta di due operai. I lavoratori sono deceduti sul colpo a causa dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Tragedia questa mattina a Palermo, in via Ruggero Marturano. Due operai edili sono morti cadendo da una gru di un cantiere che sta ristrutturando un palazzo. Un terzo operaio della ditta di pneumatici Gammicchia è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato a Villa Sofia. L’uomo è stato travolto dalla gru con i due operai edili sopra. Sull’infortunio mortale sul lavoro stanno indagando polizia, vigili del fuoco e tecnici dell’ispettorato del lavoro. Al momento non sono chiare le cause del cedimento. La zona è stata transennata e si aspetta l’arrivo del medico legale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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