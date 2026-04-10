Questa mattina a Palermo, in via Ruggero Marturano, una gru di un cantiere edile ha ceduto provocando la caduta di due operai. I lavoratori sono deceduti sul colpo a causa dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Tragedia questa mattina a Palermo, in via Ruggero Marturano. Due operai edili sono morti cadendo da una gru di un cantiere che sta ristrutturando un palazzo. Un terzo operaio della ditta di pneumatici Gammicchia è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato a Villa Sofia. L’uomo è stato travolto dalla gru con i due operai edili sopra. Sull’infortunio mortale sul lavoro stanno indagando polizia, vigili del fuoco e tecnici dell’ispettorato del lavoro. Al momento non sono chiare le cause del cedimento. La zona è stata transennata e si aspetta l’arrivo del medico legale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Palermo, crolla una gru: morti due operai

Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, due operai morti caduti da una gru

Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru

Si parla di: Incidente al Foro Italico di Palermo: scontro tra Audi Q3 e Ford Fiesta, due feriti in ospedale.

Palermo, tragico incidente con due morti in via Marturano – LA DIRETTAPALERMO- Due morti sul lavoro a Palermo. La tragedia è avvenuta in via Ruggero Marturano, una traversa di via Ammiraglio Rizzo, nella zona della fiera del Mediterraneo. livesicilia.it

Incidenti lavoro, morti due operai caduti da una gruCrolla una gru a Palermo e due operai perdono la vita. E’ accaduto stamattina in via Marturano, non lontano dalla via Ammiraglio Rizzo. Un terzo operaio sarebbe invece ferito. Le vittime stavano lavor ... grandangoloagrigento.it