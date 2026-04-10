Milano auto nel laghetto a Nerviano | recuperato un corpo

A Nerviano, in provincia di Milano, i vigili del fuoco hanno recuperato un corpo senza vita da un’auto che si trovava nel laghetto di via Giovanni XXIII. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, è stata trovata all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti per le verifiche del caso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Il corpo senza vita di una persona, al momento non identificata, è stato recuperato poco fa dai vigili del fuoco all’interno di un’auto finita nel laghetto di Nerviano, in via Giovanni XXIII, in provincia di Milano. L’intervento è stato effettuato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, con il supporto del distaccamento di Rho e di due mezzi fluviali. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i carabinieri delle compagnie di Legnano e della stazione di Nerviano. Sono attesi i sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Torino per verificare l’eventuale presenza di altre persone all’interno del veicolo o nelle immediate vicinanze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Nerviano, un’auto finisce nel laghetto: recuperato il corpo senza vita di una personaMilano, 10 aprile 2026 – Tragica scoperta, questa mattina, venerdì 10 aprile, a Nerviano, in provincia di Milano.

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