Polizia locale di Bari premiati 44 agenti | Nel 2025 salvate vite e contrastata l' illegalità
La Polizia locale di Bari ha premiato 44 agenti per il loro impegno e professionalità, riconoscendo il loro contributo in tredici operazioni svolte nel 2023. Questi riconoscimenti attestano l’impegno quotidiano del personale nel salvare vite e contrastare l’illegalità, mantenendo alta la qualità del servizio e la sicurezza della comunità. Un segnale di attenzione e valorizzazione del lavoro svolto per il bene comune.
Quarantaquattro gli encomi conferiti per professionalità, dedizione, impegno, competenza e senso del dovere, al personale che si è distinto nel corso di tredici operazioni. Si è svolta questo pomeriggio, nell’auditorium Sala Ianni del Comando della polizia locale di Bari, la cerimonia di consegna.🔗 Leggi su Baritoday.it
