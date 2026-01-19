Polizia locale di Bari premiati 44 agenti | Nel 2025 salvate vite e contrastata l' illegalità

La Polizia locale di Bari ha premiato 44 agenti per il loro impegno e professionalità, riconoscendo il loro contributo in tredici operazioni svolte nel 2023. Questi riconoscimenti attestano l’impegno quotidiano del personale nel salvare vite e contrastare l’illegalità, mantenendo alta la qualità del servizio e la sicurezza della comunità. Un segnale di attenzione e valorizzazione del lavoro svolto per il bene comune.

