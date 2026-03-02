Alla riscoperta del Novecento tra arte e sport | torna il Mercanteinfiera

Dal 7 al 15 marzo 2026 alle Fiere di Parma si svolgerà nuovamente Mercanteinfiera, una mostra internazionale dedicata al modernariato, alle antichità e al collezionismo. L’evento riunisce espositori provenienti da diverse nazioni che presentano pezzi rari e oggetti storici legati al Novecento. La manifestazione offre l’opportunità di scoprire e acquistare articoli di valore artistico e storico, attirando appassionati e collezionisti.

Dal 7 al 15 marzo 2026 torna Mercanteinfiera alle Fiere di Parma, la mostra internazionale di modernariato, antichità e collezionismo. In questa edizione Primavera, la manifestazione invita il pubblico a immergersi nel Novecento, tra oggetti simbolici e immaginari condivisi.