La seven arts inaugura la III edizione della rassegna Concerti di Primavera

Sabato 8 febbraio alle 19, nell’Auditorium del Palazzo ANMIG – Casa del Mutilato, parte la terza edizione della rassegna Concerti di Primavera. La Seven Arts inaugura così una nuova fase della stagione musicale, portando sul palco artisti e musiche di alto livello. La rassegna, già nota nel territorio, si conferma come un appuntamento fisso per gli appassionati di musica colta.

Prende il via sabato 8 febbraio 2026 alle ore 19.00, nell'affascinante cornice dell'Auditorium del Palazzo ANMIG – Casa del Mutilato, la terza edizione della Rassegna Concerti di Primavera, promossa dalla Seven Arts, realtà da tempo impegnata nella diffusione e valorizzazione della musica colta attraverso proposte artistiche di alto profilo e forte originalità.L'inaugurazione della rassegna si presenta come un evento di grande impatto e raro ascolto: un concerto per due pianoforti a otto mani, una formazione di particolare fascino che consente di sprigionare una potenza sonora e una ricchezza timbrica straordinarie, trasformando il pianoforte in una vera e propria orchestra.

