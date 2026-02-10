Tredici animali in musica | il Carnevale di Saint-Saëns con Marco Montanari e La Corelli

Prosegue a Brisighella la stagione “Itinerari Sonori” con un concerto dedicato a Camille Saint-Saëns. Marco Montanari e La Corelli portano in scena tredici animali in musica, tra suoni e storie che raccontano il celebre Carnevale. Il pubblico ascolta con attenzione, mentre gli artisti interpretano brani che evocano il mondo animale e il viaggio tra note e emozioni.

Prosegue a Brisighella il viaggio di scoperta di “Itinerari Sonori”, la stagione musicale firmata da La Corelli che quest’anno esplora il tema del “Viaggio” in tutte le sue sfumature. Dopo il debutto sinfonico, il cartellone si sposta su una dimensione dedicata alle famiglie, con il celebre.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Saint Saëns Musica Marianna e Marco Morandi, i rapporti con il fratello Tredici Pietro e quel gesto di papà Gianni: "Mi ha commosso" Torna il Carnevale dei Colli: un viaggio in festa lungo tredici piazze Il Carnevale dei Colli torna nel 2026, offrendo un percorso di festa che si svolgerà in tredici piazze della zona. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Saint-Saëns: Der Karneval der Tiere hr-Sinfonieorchester Lucas & Arthur Jussen Alain Altinoglu Ultime notizie su Saint Saëns Musica Argomenti discussi: Guerra Ucraina, la Russia attacca un canile e uccide 13 animali. Altri 25 dispersi tra le macerie. Hanno il terrore negli occhi. Marco Massa_Official (@MarcoMassaOfficial) - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.