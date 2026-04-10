tra poche ore artemis ii torna sulla terra

Tra poche ore, la navicella Artemis II rientrerà sulla Terra dopo aver completato un'orbita intorno alla Luna. I quattro astronauti a bordo stanno completando le fasi finali della missione, che ha avuto inizio con il lancio e ha visto la navicella attraversare lo spazio lunare. L'atterraggio è previsto nelle prossime ore, con le operazioni di rientro e recupero già avviate.

Dopo un lungo viaggio e un giro intorno alla Luna, i quattro astronauti si preparano a un turbolento rientro nell'atmosfera e a un tuffo nell'oceano Pacifico I quattro astronauti della missione lunare Artemis II stanno per tornare sulla Terra, dopo avere percorso più di un milione di chilometri e avere fatto un giro intorno alla Luna. L’ammaraggio di Orion, la capsula che li sta trasportando, è previsto poco dopo le due di notte di sabato (ora italiana) e si potrà seguire da una diretta video della NASA più o meno a partire dalla mezzanotte. Il rientro è la fase più delicata della parte conclusiva della missione, iniziata giovedì 2... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Artemis II torna sulla Terra: perché ci saranno 6 minuti di silenzio radio nel rientroDopo il loro storico sorvolo lunare, l’equipaggio di Artemis II si avvicina alla conclusione della missione di 10 giorni, che si concluderà venerdì...

Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederàDopo il lancio, avvenuto il 1 aprile 2026 alle 18:36 ora locale, Artemis II è pronta a fare ritorno sulla Terra.

ARTEMIS: il ritorno sulla Luna

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Artemis II pronta al rientro sulla Terra tra il 10 e l’11 aprile: a che ora e come seguirlo in diretta dall’ItaliaDopo settimane di missione storica intorno alla Luna, la capsula Orion di Artemis II sta per compiere l'ultimo e più delicato passaggio: il rientro ... tuttotech.net

Astronauta italiano sul suolo lunare grazie all'accordo tra ASI e NASA per il modulo MPH all'interno del programma ArtemisGrazie a un accordo tra NASA e ASI, un astronauta italiano sarà sul suolo lunare probabilmente entro il 2030 all'interno del programma Artemis. L'Italia invece fornirà il modulo MPH per la realizzazio ... hwupgrade.it

Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook

Artemis II e la foto più bella del mondo: la vera missione è recuperare il senno perduto sulla Terra x.com