Artemis II torna sulla Terra | perché ci saranno 6 minuti di silenzio radio nel rientro

L’equipaggio di Artemis II sta per tornare sulla Terra dopo un viaggio di 10 giorni che ha incluso un sorvolo lunare. Durante il rientro, ci saranno circa sei minuti di silenzio radio, un intervallo previsto nel momento in cui la capsula attraverserà l’atmosfera e si preparerà all’ammaraggio. La fase di rientro rappresenta il momento più delicato di tutta la missione e si concluderà con l’ammaraggio nel mare.

Dopo il loro storico sorvolo lunare, l’equipaggio di Artemis II si avvicina alla conclusione della missione di 10 giorni, che si concluderà venerdì con la fase più intensa di qualsiasi viaggio spaziale: il rientro nell’atmosfera terrestre, seguito dall’ammaraggio. Questo è il momento critico in cui la navicella dimostra di poter riportare a casa il proprio equipaggio in sicurezza. Ma quando il rientro inizierà, il mondo dovrà attendere circa sei minuti per avere quella prova, il tempo in cui il controllo missione perderà completamente le comunicazioni con l’equipaggio di Artemis II. A differenza dei 40 minuti di perdita di comunicazioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Artemis II torna sulla Terra: perché ci saranno 6 minuti di silenzio radio nel rientro Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederàDopo il lancio, avvenuto il 1 aprile 2026 alle 18:36 ora locale, Artemis II è pronta a fare ritorno sulla Terra. Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?(Adnkronos) – I quattro astronauti della missione lunare Artemis II della Nasa si stanno preparando per il loro ritorno sulla Terra. Temi più discussi: Artemis II è partita, l’umanità torna sulla Luna ma senza toccarla; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972. Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederàLa missione della Nasa verso la conclusione: ecco le informazioni utili per seguire il rientro minuto per minuto.Il rientro è una delle fasi più complesse di una missione spaziale ... quotidiano.net Lo splashdown di Artemis II si avvicina, dove e quando seguire lo storico rientro sulla Terra della missioneDopo il viaggio attorno alla Luna, la capsula Orion si prepara all'ammaraggio: ecco gli orari e i canali della diretta in Italia, per non perdersi l'evento ... wired.it Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook #VIDEO - Le immagini di #ArtemisII: "La #Luna è grandissima" #Orion entra nella sfera lunare con 31 fotocamere. Christina Koch osserva la Terra, mentre gli astronauti si svegliano al suono delle loro canzoni e condividono i pasti in orbita Segui #NoCo x.com