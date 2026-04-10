Artemis II quando torna Il rientro sulla Terra | orari diretta dove seguire l’evento e tracker Cosa succederà

Dopo il lancio avvenuto il 1 aprile 2026 alle 18:36 ora locale, la missione Artemis II si avvicina alla fase di rientro. Sono stati annunciati orari e modalità per seguire l’evento, con una diretta prevista per monitorare l’atterraggio. Sono disponibili tracker online che forniscono aggiornamenti in tempo reale sul percorso di rientro e sulla posizione dell’astronave. L’atterraggio è previsto nelle prossime ore.

Dopo il lancio, avvenuto il 1 aprile 2026 alle 18:36 ora locale, Artemis II è pronta a fare ritorno sulla Terra. L'ammaraggio della capsula Orion è previsto per il 10 aprile 2026 nelle acque del Pacifico, al largo di San Diego. In Italia, l'evento potrà essere seguito durante la notte tra il 10 e l'11 aprile, con il touch-down in mare stimato per le 02:06 del mattino. Artemis II, seconda missione del programma Artemis, rappresenta la prima missione con equipaggio del veicolo spaziale Orion. L’ammaraggio costituisce una delle fasi più attese, che porteranno la missione al rientro sulla Terra. Dove potremo seguire l’evento? Ecco le informazioni utili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederà Artemis II: il ritorno dalla Luna e il rientro sulla Terra (orari italiani)ABBONATI A DAYITALIANEWS La conclusione della missione Artemis II La missione Artemis II della NASA entra nella sua fase finale con il rientro sulla... Artemis II, astronauti Nasa si preparano al rientro sulla Terra?(Adnkronos) – I quattro astronauti della missione lunare Artemis II della Nasa si stanno preparando per il loro ritorno sulla Terra. Temi più discussi: Artemis II è partita, l’umanità torna sulla Luna ma senza toccarla; Artemis 2 è partita: l’umanità torna verso la Luna; Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis II in diretta: cronaca live del primo volo umano verso la Luna dal 1972. Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederàLa missione della Nasa verso la conclusione: ecco le informazioni utili per seguire il rientro minuto per minuto.Il rientro è una delle fasi più complesse di una missione spaziale ... quotidiano.net Artemis II è partita, l’umanità torna sulla Luna ma senza toccarlaLa missione della NASA durerà dieci giorni e porterà quattro astronauti a compiere un giro attorno al nostro satellite. È una prova generale per future ... lescienze.it La foto iconica di Artemis 2 mostra la Terra che tramonta dietro la faccia nascosta della Luna, un'immagine destinata a restare nella storia: https://fanpa.ge/VV4Q8 - facebook.com facebook Completato il Flyby Messaggi chiari dalla missione Artemis II #campobasso #molise #SerieCSkyWiFi #artemis #nasa x.com