L’Aquila onora la Polizia | 174 anni tra memoria e sicurezza

Questa mattina, l’Aquila ha celebrato il 174° anniversario della Polizia di Stato con una cerimonia che si è tenuta tra la Questura e l’Auditorium del Centro Studi Luigi Zordan. L’evento ha coinvolto rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, in un momento di ricordo e attenzione alla sicurezza. La giornata si è conclusa con una serie di interventi e momenti commemorativi.

Le celebrazioni per il 174° anniversario della Polizia di Stato si sono svolte questa mattina, venerdì 10 aprile 2026, tra la Questura dell’Aquila e l’Auditorium del Centro Studi Luigi Zordan. La giornata ha segnato il passaggio dalla memoria storica alle analisi operative condotte sul territorio provinciale, con momenti dedicati al ricordo dei caduti e alla premiazione del personale operativo. Memoria e istituzione: il rito davanti al monumento dei caduti. Alle ore nove di oggi, il piazzale della Questura aquilana è diventato il centro di un momento di riflessione collettiva. Una corona d’alloro è stata deposta presso il monumento dedicato ai funzionari e agenti defunti, dando inizio ufficiale alle ricorrenze legate alla fondazione del Corpo, avvenuta per decreto regio nel 1852. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila onora la Polizia: 174 anni tra memoria e sicurezza Rieti celebra la Polizia: 174 anni tra storia e nuovi legamiLa città di Rieti celebra questa mattina il centosettadesimo anniversario della nascita della Polizia di Stato. Reati in calo, ma crescono le truffe: i numeri della sicurezza ad Avellino nei 174 anni della PoliziaTempo di lettura: 3 minutiAd Avellino la celebrazione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato si è aperta con un gesto semplice... Temi più discussi: Cerchio onora la memoria di Mariano Tucceri: la sede AVIS sarà intitolata al suo storico Presidente; Non chiamatela punizione: l’alba rossoblù per onorare il sacrificio dei tifosi (LE FOTO); Ciclismo, parte da Filottrano il Trofeo Michele Scarponi 2026; Al San Salvatore apre il centro specializzato per i disturbi del sonno. L’AQUILA, 17 ANNI FA- Diciassette anni fa, alle 3:32 della notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, una scossa di magnitudo 6.3 distrusse il cuore dell’Abruzzo, portando via 309 vite e sfigurando per sempre il volto di una cit ... 9colonne.it L’Aquila 17 anni dal sisma: il Fiore della Memoria torna a sbocciare per non dimenticare le vittime del 6 AprileL'Aquila - A 17 anni dal sisma che ha segnato per sempre la storia della città, L’Aquila si prepara a onorare le sue vittime attraverso un simbolo di rinascita e unione. Lo slogan scelto per ... terremarsicane.it L'allenamento all'alba dell'L'Aquila 1927 non è una scelta punitiva, o meglio non solo, è un atto di rispetto. È un ponte lanciato verso quei tifosi che, prima ancora che sorga il sole, sono già al lavoro per onorare i sacrifici di una vita e, con quegli stessi sacrifici, - facebook.com facebook