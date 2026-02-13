Toscolano Maderno | Maschere del Garda

Il Carnevale di Toscolano Maderno si svolge domenica 15 febbraio nel Lungolago Zanardelli, attirando numerosi visitatori con le sue maschere colorate e le sfilate. La festa nasce dall’intento di celebrare le tradizioni locali e coinvolge bambini e adulti, che si preparano con costumi elaborati e allegria. La manifestazione trasforma il lungolago in un grande palcoscenico, creando un’atmosfera festosa tra le onde del Benaco.

Il fascino del Benaco incontra la magia del Carnevale! Domenica 15 febbraio, il Lungolago Zanardelli di Toscolano Maderno si trasforma nel palcoscenico di "Maschere del Garda", la festa di carnevale che farà divertire famiglie, turisti e cittadini in una delle cornici più belle della zona. L'evento si svilupperà lungo tutta la giornata, offrendo un mix perfetto di intrattenimento e sapori. Il centro della festa sarà il Concorso in Maschera, dove la creatività sarà la vera protagonista. Ma non finisce qui: il lungolago si popolerà di bancarelle colorate e gonfiabili per la gioia dei più piccoli, il tutto accompagnato da musica e un'ampia offerta di cibo locale.

