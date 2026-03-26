Kebabbismo & Porchettismo | cronache semiserie di un panino conteso

Negli ultimi giorni si sono registrate discussioni tra rivenditori di panini riguardo alla preferenza tra il kebab e la porchetta del Monte. Mentre alcuni sostengono che il panino con la porchetta sia superiore, in diverse località calde viene sconsigliato o considerato troppo pesante. La scelta tra i due prodotti continua a suscitare dibattiti tra i consumatori e i venditori, senza che si arrivi a una soluzione definitiva.

In fin dei conti, un panino con la porchetta del Monte è forse meglio. Ma oggi sembra quasi fuori luogo, quando non apertamente sconsigliato, o — nei paesi caldi — considerato troppo pesante. Eppure, chi rinuncerebbe a quella crosticina arrostita, al grasso saporito che si attacca al pane, cresciuto accanto a spicchi d’aglio aromatico e ben pepati? Al suo posto si affermano salse bianche speziate e rosse piccanti, che danno gusto a carni di tacchino e pollo lavorate, spesso tenute insieme da impasti poco trasparenti. E il buon vino viene sostituito da lattine di bibite industriali: Coca, Fanta, succhi esotici. Non è solo una questione di gusto, ma di abitudini che cambiano. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Kebabbismo & Porchettismo: cronache semiserie di un panino conteso Articoli correlati Leggi anche: Cronache semiserie di un’intelligenza artificiale che ha bisogno di un umano Civita di “Panino Giusto” sindaco, Pacini (Pd): “Dice che Milano costa troppo ma fa pagare panino e acqua 20 euro”Contro le parole di Antonio Civita, proprietario della catena "Panino Giusto" e possibile candidato del centrodestra a Milano, anche la...