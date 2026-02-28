Cronache semiserie di un’intelligenza artificiale che ha bisogno di un umano

Per la prima volta, un’intelligenza artificiale ha pubblicato annunci di lavoro, cercando candidati umani. L’evento si è verificato a febbraio e rappresenta un cambiamento significativo nel rapporto tra robot e esseri umani. In questo caso, sono i robot stessi a occuparsi di reclutare persone, invertendo così il ruolo tradizionale. La situazione ha attirato l’attenzione di chi studia le tecnologie emergenti.

Per secoli gli esseri umani hanno temuto che i robot rubassero loro il lavoro. Poi, un giorno di febbraio, è successo qualcosa di meravigliosamente distopico: sono stati i robot a pubblicare annunci per assumere persone. Si chiama Rent a Human, ed è esattamente ciò che sembra: un marketplace dove agenti di intelligenza artificiale cercano manodopera umana per fare ciò che loro, poverini, non possono fare. Contare piccioni a Washington (30 dollari l'ora). Consegnare caramelle al Cbd (75 dollari). Giocare una partita dimostrativa di badminton (100 dollari). Tutto ciò che richiede un corpo, una presenza, un sudore. La notizia è raccontata con una serietà quasi metafisica nell'articolo di Wired "The Rise of RentAHuman": oltre mezzo milione di persone, e il numero cresce rapidamente, offrono il proprio lavoro a degli agenti AI.