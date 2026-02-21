Evitiamo l’equipaggio israeliano il fuori onda della discordia su Rai 2 prima della gara di bob a 4 l’azienda si scusa

Questa mattina, prima della gara di bob a quattro alle Olimpiadi di Milano Cortina, un fuori onda ha mostrato una conversazione sgradita tra alcuni membri dello staff di Rai 2. La frase “Evitiamo l’equipaggio israeliano” ha suscitato sdegno tra il pubblico e ha attirato l’attenzione sui contenuti trasmessi. L’azienda ha immediatamente chiesto scusa per l’episodio e ha promesso di approfondire quanto successo. La vicenda ha fatto discutere tra gli appassionati di sport.

Questa mattina, poco prima dell'inizio della prima manche del bob a quattro maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina, milioni di spettatori sintonizzati su Rai 2 hanno sentito qualcosa di inatteso. Mentre la regia stava preparando il collegamento e il telecronista non aveva ancora aperto il microfono, una voce, con tutta probabilità proveniente dalla cabina di regia, ha detto chiaramente: «Evitiamo l'equipaggio numero 21, che è quello dell'israeliano». Subito dopo si è udito un frammento di risposta — «no perché.» — prima che l'audio venisse abbassato e la telecronaca prendesse ufficialmente il via.