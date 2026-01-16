Raccolta differenziata saranno rafforzati controlli e sanzioni

Nei prossimi giorni, saranno intensificati i controlli sulla raccolta differenziata e sull’abbandono di rifiuti. L’obiettivo è garantire il rispetto delle norme e ridurre le irregolarità attraverso un’azione più rigorosa, con l’adozione di sanzioni appropriate in caso di infrazioni. Questa misura mira a promuovere comportamenti responsabili e a tutelare l’ambiente, rafforzando l’efficacia del sistema di gestione dei rifiuti sul territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Raccolta differenziata e abbandono indiscriminato di rifiuti: nei prossimi giorni saranno incrementati i controlli per contrastare le irregolarità e, nei casi accertati, saranno applicate le relative sanzioni. A comunicarlo, l 'Asia di concerto con il Comune di Benevento. " La città di Benevento – dichiarano l'amministr?atore unico Asia Donato Madaro e il sindaco Clemente Mastella – ha raggiunto negli anni risultati significativi sul fronte della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale, traguardi che possono essere mantenuti e migliorati solo attraverso il rispetto condiviso delle regole.

