Sanremo 2026 al via con il Green Carpet | bagno di folla per i 30 Big in gara

Il Green Carpet di Sanremo 2026 ha attirato migliaia di fan che si sono radunati davanti al Teatro Ariston per vedere i 30 Big in gara. La presenza di artisti famosi ha creato un grande entusiasmo tra il pubblico, desideroso di scattare foto e ascoltare le prime parole degli interpreti. Le strade vicino al teatro si sono riempite di colori e di musica, dando il via a questa edizione con una cornice vivace e coinvolgente.

Il Festival di Sanremo ha acceso ufficialmente i riflettori con il suo rituale più glamour: il Green Carpet davanti al Teatro Ariston, nel cuore della città dei fiori. È il prologo perfetto alla maratona musicale più seguita della tv italiana, giunta all’edizione numero 76 e condotta quest’anno da Carlo Conti e Laura Pausini, affiancati di sera in sera da co-conduttori e ospiti. Il Green Carpet inaugura il Festival di Sanremo. Come da tradizione, il lunedì sera che precede la prima gara è dedicato alla passerella inaugurale: un bagno di folla, flash e outfit studiati al dettaglio. A condurre l’evento tre volti noti del piccolo schermo e della radio, Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma, che hanno accompagnato l’ingresso dei 30 Big in gara tra musica, dirette social e interviste a caldo. 🔗 Leggi su Amica.it

