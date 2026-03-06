La sabbia del Sahara torna su Roma | sforati i limiti di polveri sottili in diversi quartieri

Nelle giornate del 4 e 5 marzo, le centraline di rilevazione dell’Arpa Lazio hanno segnalato superamenti dei limiti di polveri sottili in diversi quartieri di Roma. La presenza di polveri provenienti dal Sahara ha contribuito a questo inquinamento atmosferico, causando un aumento delle concentrazioni di particolato nell’aria. I dati raccolti mostrano che i livelli di PM10 hanno superato i valori consentiti in più punti della città.

La sabbia del Sahara torna a inquinare l’aria di Roma. Negli ultimi giorni, precisamente il 4 e 5 marzo, le centraline di rilevazione dell’Arpa Lazio hanno registrato, in alcune postazioni, uno sforamento dei valori di polveri sottili oltre i limiti di legge. Per questo, dal Comune sono scattate le classiche contromisure che si prendono in casi del genere. Nella giornata di mercoledì 4 marzo, le centraline di Preneste al Pigneto, quella di Corso di Francia e Tiburtina, hanno sforato i 50 ugm3. Tutte le altre, a eccezione di Villa Ada e Guido, hanno superato i 40. La situazione è leggermente migliorata il giorno successivo, giovedì 5 marzo, quando l’inquinamento ha superato i limiti solo nella centralina di Preneste. 🔗 Leggi su Romatoday.it

