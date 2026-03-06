Sabbia del Sahara sull’Italia e ritorno della pioggia | in arrivo il ciclone Iberico-Algerino

Una massa di sabbia del Sahara sta raggiungendo l’Italia, mentre un nuovo fronte di pioggia si avvicina. È in arrivo un ciclone di origine Iberico-Algerina che porterà cambiamenti nelle condizioni atmosferiche del paese dopo giorni di stabilità. Le previsioni indicano un rapido mutamento del tempo, con piogge e precipitazioni in diverse regioni.

Dopo diversi giorni dominati da un vasto campo di alta pressione, il tempo sull’Italia è destinato a cambiare. A influenzare il quadro meteorologico sarà il ciclone Iberico-Algerino, un vortice depressionario proveniente dal Nord Africa che porterà con sé un progressivo peggioramento delle condizioni meteo. Le prime precipitazioni interesseranno la Sardegna, per poi estendersi verso la Sicilia e il Sud della penisola. Nella giornata di domenica 8 marzo, fenomeni più localizzati potrebbero coinvolgere anche alcune zone del Centro Italia. La particolarità di questa fase di maltempo non sarà tanto la pioggia, quanto la presenza di sabbia sahariana trasportata nell’atmosfera. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

