Torna il Mercatino del Cucito | la solidarietà della Casa di Zaccheo nel cuore della Festa di Mater Domini

In occasione dei festeggiamenti per Mater Domini, il laboratorio sartoriale della Casa di Zaccheo ha aperto nuovamente il Mercatino del Cucito. L’evento si svolge nel centro della città durante la Festa di Mater Domini e vede la partecipazione di diverse persone impegnate in attività di cucito e solidarietà. La manifestazione è ormai tradizionale e si ripete ogni anno in questo periodo.

MESAGNE – In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Mater Domini, il laboratorio sartoriale della Casa di Zaccheo è lieto di annunciare l’apertura del consueto Mercatino del Cucito. L’evento, che celebra l’artigianalità e il valore del lavoro manuale, si terrà presso il piazzale di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Torna la festa di Mater Domini: programma delle celebrazioniMESAGNE - La comunità di Mesagne si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti della sua tradizione religiosa: la festa di Mater Domini. AntìCatt: l'arte antiquaria torna nel cuore della città per la festa della donnaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Argomenti più discussi: Pasqua sul lago a Verbania; Mercatino del cucito alla Casa Zaccheo; Il mesagnese Franco Gentile a La Puglia che conta. ! Il 4-5-6 aprile a Garda, in Lungolago Regina Adelaide, non perdetevi il mercatino del fatto a mano: cucito creativo, arte, accessori, home decor. L'esposizione di creativi selezio - facebook.com facebook