Torna la festa di Mater Domini | programma delle celebrazioni

A Mesagne si avvicina uno degli eventi più attesi dell’anno, la festa di Mater Domini. La comunità locale si prepara a partecipare alle diverse celebrazioni che si svolgeranno nel corso della settimana, con processioni e riti religiosi che coinvolgono cittadini e devoti. L’evento rappresenta un momento di forte tradizione per il paese e richiama numerosi partecipanti da diverse aree della regione.

MESAGNE - La comunità di Mesagne si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti della sua tradizione religiosa: la festa di Mater Domini. I solenni festeggiamenti, organizzati dalla Parrocchia Santuario Mater Domini prendono ufficialmente il via oggi, giovedì 9 aprile 2026, aprendo il triduo di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Scuola Manzoni Mater Domini di Catanzaro chiusa temporaneamente per malfunzionamento impianto riscaldamentoLe lezioni sono state sospese al plesso Manzoni dell’Istituto comprensivo Materdomini–Nord Est di Catanzaro per la giornata di lunedì 2 febbraio 2026. Ottant’anni delle Acli di Bergamo: il programma delle celebrazioniLa storia delle Acli affonda le proprie radici in quegli straordinari anni che segnarono la rinascita del Paese. Argomenti più discussi: Federmanager Varese sceglie Humanitas come partner di salute per i suoi associati; Oggi per i mesagnesi è Pasconi; Furente rimonta di Brindisi ma Scafati la vince dalla lunetta nei due minuti finali; Ultimo transito di Sant'Antonio, la Pro loco cerca 50 figuranti per la rievocazione storica. La gioia della Pasqua si prolunga, nella nostra città, con la Festa di Mater Domini - facebook.com facebook