cina ricavi record nel 2025 per il mercato delle arti performative di pechino

Nel 2025, il mercato delle arti performative di Pechino ha raggiunto ricavi record, superando per la prima volta i 5 miliardi di yuan (circa 713,5 milioni di dollari). L'incremento annuo del 27% evidenzia una crescita significativa nel settore culturale della capitale cinese, riflettendo un rinnovato interesse e una maggiore vivacità del mercato delle arti dal vivo.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Nel 2025 Pechino ha registrato un mercato delle arti performative particolarmente vivace, con ricavi annuali che per la prima volta hanno superato i 5 miliardi di yuan (circa 713,5 milioni di dollari), segnando un aumento del 27% su base annua, secondo l'ufficio municipale della cultura e del turismo. Le statistiche mostrano che lo scorso anno nella capitale si sono svolti oltre 60.000 spettacoli commerciali, attirando più di 14 milioni di spettatori. Entrambi i dati sono cresciuti rispettivamente del 5% e del 9% rispetto all'anno precedente. Numerose produzioni nazionali e internazionali hanno debuttato in Cina proprio a Pechino, tra cui i musical originali “Singin in the Rain” e “Sunset Boulevard”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il Teatro Massimo di Palermo ha rafforzato la propria dimensione internazionale accogliendo una delegazione del National Centre for the Performing Arts di Pechino, uno dei principali enti nel settore delle arti performative. Questa visita ufficiale rappresenta un passo significativo verso l’internazionalizzazione e lo scambio culturale tra Italia e Cina.

Alla Fabbrica delle Candele riprendono i corsi di arti performative dedicati agli under 35. Sabato 10 gennaio, dalle 15 alle 19, si terrà un laboratorio gratuito a cura di Masque Teatro, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì. Un’opportunità per giovani interessati a sviluppare competenze artistiche in un contesto stimolante e gratuito.

