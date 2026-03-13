Da oggi a domenica, a Cotignola, durante la festa della Segavecchia, sarà esposto per la prima volta al pubblico l’album fotografico del progetto ’Uno sguardo che abita’. L’evento rappresenta la presentazione ufficiale di questa raccolta di immagini, che verrà mostrata durante le giornate della manifestazione. L’album sarà visibile ai visitatori fino alla conclusione della festa.

Da oggi a domenica a Cotignola, durante la festa della Segavecchia, sarà per la prima volta rivelato al pubblico il primo album fotografico del progetto ’Uno sguardo che abita’. L’album rappresenta la conclusione materiale del percorso iniziato tra il 2018 e il 2021 del fotografo Marco Zanella: un lavoro che racconta la comunità agricola cotignolese tra tradizione e cambiamento, ora restituito in forma tangibile alla cittadinanza. Negli anni Zanella ha realizzato migliaia di scatti che testimoniano la vita della comunità cotignolese: dal lavoro alle festività, dai luoghi più significativi alle persone nella loro quotidianità. Intitolato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

